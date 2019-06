Actualidade

O Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior partido da coligação do Governo em Timor-Leste, lamentou hoje o que considera ser a falta de sentido de Estado do Presidente do país, Francisco Guterres Lu-Olo.

"O partido CRNT lamenta a falta de sentido de Estado do presidente da Fretilin, que está, também, de jure, em funções como presidente de Timor-Leste", refere um comunicado do CNRT, enviado à Lusa.

O comunicado surge na sequência de uma reunião mantida na segunda-feira pela Comissão Política Nacional e pela Comissão Diretiva Nacional do CNRT em Díli para "analisar a situação" política que se vive no país.