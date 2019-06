Actualidade

A entrega do Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura à fadista portuguesa Mariza vai marcar hoje, às 19:30, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, a inauguração oficial do evento Mostra Espanha 2019.

De acordo com a organização, estarão presentes na cerimónia a ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, e o ministro da Cultura e Desporto de Espanha, José Guirao.

A Mostra Espanha 2019 decorre entre junho e dezembro, em 20 cidades do país, para divulgar o património cultural espanhol através de exposições, música, artes cénicas, conferências e encontros, em mais de 80 iniciativas.