Actualidade

O candidato a chefe do Governo de Macau Ho Iat Seng afirmou hoje que a comunidade portuguesa tem sido protegida e é incontornável na vivência e desenvolvimento do território.

"O Governo de Macau tem reconhecido a importância e a convergência" da comunidade portuguesa e como a sua cultura é "parte importante (...) e incontornável" no território, numa conferência de imprensa para apresentar formalmente a candidatura às eleições agendadas para 25 de agosto.

O candidato disse que não há sequer razões para fazer distinções entre as comunidades chinesa e portuguesa em Macau, uma vez que ambas são residentes no território, com um passado comum.