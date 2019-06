Actualidade

A Ordem dos Médicos exige que a ministra da Saúde dê explicações sobre a falta de anestesistas ao fim de semana no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e vê neste exemplo o "caminho de desmantelamento" seguido por Marta Temido.

"É mais um exemplo do caminho de desmantelamento seguido pela ministra da Saúde, com o objetivo de fechar esta unidade hospitalar integrada no Centro Hospitalar Lisboa Norte, de que faz também parte o Hospital de Santa Maria", indica o bastonário dos Médicos numa nota enviada à agência Lusa, com o título "Não vamos deixar a ministra fechar o Pulido Valente".

Para a Ordem, a falta de anestesiologistas em presença física no Pulido Valente, pelo menos no fim de semana passado, "fragiliza a resposta à população da zona de Lisboa" e torna o Serviço Nacional de Saúde (SNS) "incapaz de responder ao seu desígnio de universalidade e equidade".