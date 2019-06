Actualidade

A Ordem dos Médicos alertou hoje para a urgência de alterar a forma e os prazos dos concursos para especialidades médicas, lembrando o fecho de urgências de ginecologia/obstetrícia por falta de especialistas.

Numa nota enviada às redações, a Ordem dos Médicos (OM) recorda o fecho no passado sábado, pela quinta vez este ano, da urgência de Ginecologia/obstetrícia do Hospital de Beja, por falta de um segundo médico especialista.

Citado no comunicado, o bastonário, Miguel Guimarães, considera que esta situação é preocupante e "reveladora da falta de investimento que o Ministério da Saúde tem feito no interior, mas também numa área tão nobre do Serviço Nacional de Saúde (SNS) como é a saúde materno-fetal".