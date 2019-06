Actualidade

O Presidente timorense pediu hoje um plano estratégico para a concretização de negócios, incluindo no setor do turismo, para viabilizar os investimentos no enclave de Oecusse-Ambeno, como o novo aeroporto internacional, inaugurado hoje.

"A Autoridade da RAEOA demonstrou já que é capaz, e o Presidente da República espera ver um plano estratégico para a realização de negócios e turismo de modo a viabilizar este investimento de quase 120 milhões de dólares (107 milhões de euros), obter retorno e colocar Timor-Leste num patamar internacionalmente reconhecido", sublinhou hoje Francisco Guterres Lu-Olo, em declarações em Pante Macassar.

Lu-Olo falava na cerimónia de inauguração do Aeroporto Internacional de Oecusse-Ambeno "Rota do Sândalo, hoje em Pante Macassar, no dia em que se cumprem cinco anos da criação da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).