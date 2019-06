Actualidade

A completa digitalização do ensino superior português como forma de este não perder o "comboio mundial" será um tema em destaque na 14.ª Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias da Informação, que decorre em Coimbra, a partir de quarta-feira.

Para Pedro Costa, presidente da Coimbra Business School, que promove a conferência, "o ensino superior português só será competitivo a nível mundial se estiver assente em sistemas de 'b-learning' [blended learning], possibilitando a interação, em diferido e em tempo real, dos alunos com o sistema e com o professor".

No futuro, haverá, "seguramente, uma mistura entre o ensino tradicional, mais teórico e expositivo, e um ensino mais prático, assente sobretudo em ferramentas tecnológicas", no qual a interação entre alunos e professor passará a ser feita também com recurso a equipamentos informáticos (portáteis e 'tablets') em tempo real, considera.