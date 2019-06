Actualidade

A taxa de inflação anual recuou em maio para os 1,2% na zona euro e os 1,6% na União Europeia, com Portugal a registar a segunda menor (0,3%), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, a taxa de inflação anual da zona euro recuou quer na comparação com os 2,0% do mesmo mês de 2018, quer com os 1,6% de abril.

Na UE, a subida de 1,6% dos preços em maio representa um abrandamento face à inflação de 2,0% homóloga e à de 1,9% registada no mês anterior.