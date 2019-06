Migrações

A comissária dos direitos humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, propôs hoje que sejam concedidos vistos humanitários aos refugiados que cruzam o Mediterrâneo, passando a oferecer uma "rota segura e legal" para a Europa.

Na véspera da celebração do Dia Internacional dos Refugiados, Mijatovic propôs também que os 47 Estados-membros do Conselho da Europa criem programas de apadrinhamento e outros mecanismos que evitem a morte de migrantes no Mediterrâneo.

No relatório "Salvar vidas. Proteger direitos. Reduzir as deficiências de proteção para refugiados e migrantes no Mediterrâneo", a comissária apresenta 35 recomendações para garantir os direitos dos migrantes em alto mar, como "o direito à vida e à proteção face à expulsão".