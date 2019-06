Actualidade

Os artistas Alexandre Farto (Vhils) e André Saraiva (Mr.A) estão entre os mais de 150 artistas de todo o mundo que participam na exposição "Beyond the Streets", que é inaugurada na sexta-feira, em Nova Iorque.

"Beyond the Streets" ("Além das Ruas", em português), de acordo com informação disponível no 'site' oficial da mostra, "explora a urgência coletiva de usar a rua como tela". A organização recorda que "há muito que as pessoas usam as ruas para partilharem um nome, uma frase, uma imagem ou uma causa com o mundo à sua volta, para forçar um discurso público".

"As ruas funcionam como o palco público simbolicamente importante que é tanto local como universal, a base para protestos públicos e ações anónimas e, embora o assunto varie e os meios sejam muitos, é na esfera pública que as mensagens encontram um lar", lê-se no 'site'.