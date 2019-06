Actualidade

A GNR deteve um homem por suspeitas de lenocínio e auxílio à imigração ilegal, identificou 15 mulheres e interditou o local onde os crimes eram cometidos, numa operação em Ourique, no Alentejo, foi hoje anunciado.

A operação, que incluiu 12 buscas, durante as quais foram feitas várias apreensões, decorreu entre os dias 10 e 15 deste mês, no concelho de Ourique, no distrito de Beja, precisa a GNR, num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a guarda, o homem, de 59 anos, também suspeito de posse de arma proibida, fraude fiscal qualificada e branqueamento e que tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foi sujeito a interrogatório, no sábado, no Tribunal Judicial de Ourique, que lhe decretou a medida de coação de prisão preventiva.