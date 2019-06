Actualidade

Os trabalhadores da Companhia Nacional de Bailado (CNB) decidiram avançar com greves a mais dois espetáculos, que estarão em cena em junho, em Lisboa, e em julho, em Almada, anunciou o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE).

"Os trabalhadores da CNB decidiram-se por avançar com pré-avisos de greve também aos bailados 'Nós como Futuro', [em] 27, 28 e 29 de Junho [no Teatro Camões, em Lisboa] e '15 Bailarinos e Tempo Incerto', [em] 17 e 18 de Julho [Teatro Municipal Joaquim Benite, no âmbito do 36.º Festival Almada]", refere o CENA-STE num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, no qual explica que "estes bailados não tinham sido alvos de pré-avisos, porque à data da marcação das greves não havias confirmação total das datas".

Os trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da CNB, entidades geridas pelo Organismo de Produção Artística (OPART), iniciaram a 07 de junho uma série de greves, que irão manter até haver garantias da parte do Ministério das Finanças, em relação às suas reivindicações.