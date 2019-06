Actualidade

A agência de notação financeira Fitch estimou hoje que o crescimento da economia portuguesa abrande neste e no próximo ano, com os "ventos contrários" da conjuntura externa a pesar na perspetiva do PIB.

Depois de ter crescido 2,1% em 2018, a Fitch antecipa que o Produto Interno Bruto (PIB) português aumente 1,7% este ano e 1,5% no próximo.

"Estimamos que o abrandamento continue em 2019 e 2020", afirma a Fitch numa nota hoje enviada, depois de em maio ter melhorado a perspetiva do 'rating' atribuído a Portugal.