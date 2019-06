Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera recolheu amostras de bivalves nas praias do Algarve que estão interditas a banhos desde domingo devido à concentração de uma alga marinha que poderá ser perigosa para a saúde.

Em declarações à agência Lusa, Maria João Botelho, chefe da divisão de Oceanografia e Ambiente Marinho do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adiantou que foram feitas colheitas de bivalves nas praias entre a Ilha do Farol e Vilamoura, no Algarve, que foram interditas devido ao aparecimento de uma maré vermelha.

"Estamos perante uma maré vermelha que ainda não conhecemos qual é a espécie de fitoplâncton produtora desta maré vermelha. Sabemos que é dinoflagelado, que pode ser ou não produtor de toxinas. Por isso, o que o IPMA está a fazer neste momento são colheitas de águas e está a identificar as espécies de toxinas que podem surgir nos moluscos bivalves por acumulação e ver se existe eventual perigo para o consumo", explicou.