Actualidade

A Polícia Municipal de Lisboa cobrou 17.145 euros em coimas por trotinetas mal-estacionadas, entre fevereiro e o início de junho, tendo removido 1.820 veículos do centro da cidade nos últimos cinco meses, divulgou hoje a autarquia.

"A verificação das infrações detetadas tem sido, habitualmente, ao estacionamento em cima do passeio - zona pedonal - e fora do local destinado para o efeito", explicou a Câmara de Lisboa à agência Lusa.

De acordo com o Código da Estrada, a coima a cobrar nos casos de estacionamento indevido tem o valor mínimo de 30 euros, sendo reduzida para metade no caso de velocípedes (como as trotinetas e as bicicletas).