Actualidade

A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, interdita ao trânsito automóvel e peões desde quinta-feira devido a uma avaria, reabre a 18 de julho, anunciou hoje a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

"No seguimento dos esforços e diligências tomadas junto das entidades externas da qual está pendente o fornecimento e montagem do material necessário à reparação da ponte móvel, a APDL informa que a reabertura do equipamento ao trânsito rodoviário e pedestre está prevista para o dia 18 de julho", referiu, em comunicado.

A APDL explica que se trata de uma "avaria complexa" que implica a substituição do cilindro hidráulico por parte de empresas externas e só hoje foi possível obter informação mais concreta junto dessas entidades relativamente à previsão de recuperação da ponte.