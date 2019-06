Actualidade

O aumento da produção e armazenamento de eletricidade obtida de fontes renováveis vai obrigar ao aumento da rede de linhas de alta tensão que "vão ter que passar pelos terrenos de alguém", afirmou hoje o ministro do Ambiente.

João Pedro Matos Fernandes, que falava na comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, afirmou que para fechar as duas centrais de produção elétrica a carvão de Sines e Pego, o país tem que aumentar as reservas de eletricidade.

"Os sete gigawatts [produzidos pela central] de Sines não são substituídos por sete de renováveis, tem que ser 13, 14, 15 gigas, vai ter que haver mais linhas de transporte de eletricidade e linhas de alta tensão que vão passar em terreno de alguém", indicou.