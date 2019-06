Actualidade

O ex-líder do CDS Freitas do Amaral considera que a direita portuguesa nunca aceitou a sua participação, como independente, num governo socialista, num livro em que classifica Marcelo Rebelo de Sousa como "o homem certo no lugar certo".

No livro "Mais 35 anos de Democracia - Um percurso singular", editado pela Bertrand, o terceiro dedicado às suas memórias e que abrange o período entre 1982 e 2017, Diogo Freitas do Amaral assume: "paguei um preço demasiado alto por ter aceitado ser ministro (independente) de um governo do PS".

De acordo com o ex-presidente do CDS, que perdeu a segunda volta das presidenciais de 1986 contra Mário Soares (49%-51%), havia "uma forte objeção" contra a sua participação num Governo do PS.