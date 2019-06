SBSR

O festival Super Bock Super Rock (SBSR) regressa ao Meco, no concelho de Sesimbra, entre 18 e 20 de julho, com a organização a focar atenções nas questões de mobilidade, para chegar e sair do recinto, e responsabilidade ambiental.

Depois de três anos em Lisboa, à 25.ª edição o SBSR regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, mas "o local onde estará instalado o recinto de concertos é um terreno diferente daquele que o público já conhece das edições anteriores, e onde existe um tapete de vegetação tratado para assegurar um piso verde natural, onde estarão instalados os vários palcos", anunciou hoje a organização.

No regresso à Herdade do Cabeço da Flauta, "a mobilidade é um dos principais focos da organização", que aconselha que se dê primazia aos transportes coletivos.