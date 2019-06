Inquérito/CGD

O ex-governador do Banco de Portugal (BdP) Vítor Constâncio garantiu hoje no parlamento que o supervisor não exerceu qualquer "interferência" nas lutas pelo poder no BCP em 2007.

"Não houve qualquer interferência na luta pelo poder [no BCP]", disse Vítor Constâncio durante a sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

O também ex-vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) referia-se às movimentações acionistas em torno do BCP e a uma reunião convocada pelo BdP em 20 de dezembro de 2007.