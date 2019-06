Actualidade

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi sentido hoje no Japão, tendo as autoridades emitido o alerta de tsunami.

O sismo foi sentido na região noroeste às 22:22 locais (14:22 em Lisboa), com epicentro a dez quilómetros de profundidade, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

De momento não há informação sobre possíveis vítimas ou danos materiais.