O arquiteto Joaquim Massena, autor de um projeto de requalificação para o Mercado do Bolhão, avançou com uma ação judicial contra a Câmara do Porto por quebra de contrato, pedindo uma indemnização por danos morais e patrimoniais.

A ação, que deu entrada no dia 14 de maio no Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto, visa, segundo o arquiteto, um pedido de indemnização por danos morais e patrimoniais pelo facto de a autarquia não ter anulado o contrato estabelecido no âmbito do concurso público internacional para a requalificação do Mercado do Bolhão ao qual concorreu e venceu.

"Nós apresentámos esta ação pelo facto de a Câmara não ter anulado, como lhe competia, a escritura pública que tinha. A câmara iniciou a obra, fez um novo contrato com uma entidade que nada tem a ver com o que estava estabelecido, sem que me tivesse dado conhecimento [da anulação], conforme diz o contrato", explicou hoje o arquiteto, em declarações à Lusa.