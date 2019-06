Actualidade

A edição de 2019 do Festival Walk & Talk acontece de 05 a 20 de julho, na ilha de São Miguel, com diferentes circuitos de artes visuais e performativas e várias residências artísticas, disse hoje a organização.

A nona edição do festival concretiza-se "em diferentes circuitos, desde o circuito de ilha", com "instalações e projetos, que acontecem por toda a ilha de São Miguel", a "um circuito de exposições, que ocupa diferentes lugares da cidade de Ponta Delgada", sem esquecer "um circuito performativo, com música e dança e performance, que também ocupa uma série de lugares na cidade e na ilha", mais "um programa de residências artísticas, que, no fundo, alimenta todos os projetos que são apresentados no contexto do festival", explicou Jesse James, organizador do festival.

Na apresentação do evento, que aconteceu hoje no Teatro Micaelense, os responsáveis pelo festival, Jesse James e Sofia Carolina Botelho, avançaram que o circuito de ilha, com a curadoria do coletivo de design multidisciplinar The Decorators, terá instalações dos artistas Prem Sahib, Rain Wu, Inês Neto dos Santos, Clementine Keith-Roach, Practice Architecture e Pedro Lino.