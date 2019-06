Actualidade

Os três milhões de euros anunciados pelo Governo para a reabilitação e modernização do Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, representam um "reforço orçamental do OPART especificamente para esta finalidade", esclareceu hoje o ministério da Cultura.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, anunciou na sexta-feira, aos microfones da Antena1, o investimento de três milhões de euros para a reabilitação do Teatro Nacional de São Carlos, uma das estruturas geridas pelo Organismo de Produção Artística (OPART). No domingo, num artigo de opinião publicado no jornal Público, Graça Fonseca refere que "pelo menos há 20 anos sucessivas direções pedem 'obras urgentes'".

Hoje, em resposta a questões da Lusa, o ministério esclareceu que esta verba se trata de "um reforço orçamental do OPART especificamente para esta finalidade".