Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a subir 1,22% para 5.125,30 pontos, acompanhando as principais praças europeias, que registaram ganhos acentuados após declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE).

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 subiram, três desceram e duas ficaram inalteradas. A Mota-Engil liderou as subidas e avançou 3,21% para 1,90 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 2,46%, Paris 2,20%, Frankfurt 2,03%, Madrid 1,19 e Londres 1,17%, com os mercados a reagirem positivamente após o presidente do BCE, Mario Draghi, ter admitido a hipótese de novos estímulos, como cortes adicionais nas taxas de juro ou a compra de mais ativos pelo banco central, se a inflação não recuperar na zona euro.