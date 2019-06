Actualidade

Uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro na Avenida Marginal, no sentido Cascais - Lisboa, provocou hoje um morto, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), informando que o trânsito está condicionado.

O alerta para o acidente foi dado às 15:24, adiantou à agência Lusa fonte do CDOS de Lisboa, explicando que, pelas 17:20, se mantinha "uma via obstruída" na Avenida Marginal, no sentido Cascais - Lisboa, junto ao Hotel Cascais Miragem.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por seis veículos.