Actualidade

A decisão sobre o alargamento da União Europeia (UE) à Macedónia do Norte e à Albânia foi adiada para outubro, após os Estados-membros, hoje reunidos em Conselho de Assuntos Gerais, terem pedido mais tempo para deliberar.

No final de maio, a Comissão Europeia recomendou ao Conselho que retome as negociações para a adesão da Albânia e da Macedónia do Norte à UE, por considerar que estes países "alcançaram resultados concretos" nos requisitos estipulados para a integração.

O tema esteve, por isso, em foco no Conselho de Assuntos Gerais de hoje, que decorreu no Luxemburgo, com os países a registarem "com agrado a recomendação da Comissão", segundo uma nota divulgada no final do encontro.