Venezuela

Portugal não deve fazer previsões sobre o futuro da Venezuela, disse hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, reiterando que Lisboa defende uma solução pacífica, democrática e eleitoral, para o impasse que o país vive.

"Fundamentalmente, um país como Portugal, que está no Grupo de Contacto Internacional, que participa também noutros fora internacionais e que tem vista encontrar uma saída pacífica, democrática, com o escrutínio da comunidade internacional, é um país que não se deve deter a fazer previsões", disse.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa, em Caracas, no âmbito de uma viagem de três dias à Venezuela, onde realiza contactos com a comunidade lusa local, depois de, na noite de segunda-feira, ter participou nas cerimónias oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.