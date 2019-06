Actualidade

O Sporting chegou a acordo com o futebolista Romain Salin para a rescisão de contrato do guarda-redes francês, que esteve ao serviço dos 'leões' nas duas últimas épocas, anunciou hoje o clube lisboeta no seu sítio oficial.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo para a revogação do contrato com o guarda-redes da equipa principal de futebol Romain Salin", pode ler-se na nota emitida pelos 'verde e brancos'.

No mesmo comunicado, o Sporting deseja "os maiores sucessos profissionais e pessoais" ao guardião, que tinha mais um ano de contrato com o emblema de Alvalade, depois de ter renovado em janeiro.