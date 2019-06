Actualidade

Macau anunciou que vai aumentar a cooperação com a Bélgica para desenvolver a indústria de diamantes e o intercâmbio entre as duas regiões, numa altura em que o território se prepara para aplicar o processo Kimberley.

As "duas partes concordaram em alargar os canais de cooperação para promover o desenvolvimento da indústria de diamantes e o intercâmbio entre as duas regiões, no sentido de promover os benefícios e ganhos mútuos", referiu um comunicado das autoridades, divulgado na terça-feira.

Este regime de certificação, fundamental para que as regiões produtoras possam exportam diamantes em bruto para Macau, deverá entrar em vigor no território em 01 de outubro próximo, de acordo com as autoridades.