Venezuela

O Centro Português de Caracas declarou hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, como sócio honorário daquele clube em reconhecimento pela atenção prestada pelo Governo de Lisboa à comunidade lusa radicada na Venezuela.

A declaração foi acompanhada pela entrega de uma estatueta com a silhueta do busto de Simón Bolívar, o político venezuelano que teve um papel importante na independência de vários países da América Latina.

"Senti-me muito honrado por este reconhecimento do mérito do trabalho desenvolvido por parte do Estado português. Enquanto secretário de Estado das Comunidades portuguesas tenho tido a honra não apenas de conhecer estes portugueses inspiradores da nossa ação, enquanto Estado, enquanto comunidade política nacional", disse.