Actualidade

O escritor e argumentista Nuno Artur Silva e o desenhador António Jorge Gonçalves estreiam em novembro, em Lisboa, "Onde é que eu ia?...", "uma continuação" do espetáculo que fizeram em 2014, mas que é ao mesmo tempo "completamente diferente".

"É uma continuação do outro, no sentido em que o outro estava a começar uma digressão que foi interrompida, e é completamente diferente no sentido em que tem mais de metade do material completamente novo, sobretudo fruto do que foram os últimos anos e do que eu tenho andado a pensar e o que me tem acontecido", explicou Nuno Artur Silva, em declarações à agência Lusa.

Em 2014, o escritor e argumentista estreou, no Famous Humor Fest, em Lisboa, "Nuno Artur Silva. A sério?", espetáculo no qual fazia "uma espécie de solo, mas acompanhado pelo António Jorge Gonçalves e pelos Dead Combo ao vivo".