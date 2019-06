Actualidade

A banda Harry and The Potters lança, a 21 de junho, o álbum "Lumos", um manifesto musical anti-fascista baseado no último livro da saga escrita por J.K. Rowling, "Harry Potter e os Talismãs da Morte".

"É o primeiro álbum em onze anos e foi composto para endereçar o que está a acontecer no mundo", disse à Lusa Paul DeGeorge, que fundou a banda indie com o seu irmão Joe DeGeorge, em 2002.

"Nos últimos dois anos, o tom dos nossos concertos mudou", afirmou o cantor à Lusa, explicando que as pessoas "pareciam ser confortadas" pela experiência, "talvez porque os livros Harry Potter são um lugar onde se vê como o bem pode triunfar sobre o mal, e muita gente está a sentir-se desamparada e perdida no mundo".