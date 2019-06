Actualidade

O Teatro Mosca vai estrear "O Deus das Moscas", no dia 05 de julho, em Sintra, com elenco "exclusivamente feminino" e banda sonora original do artista português Noiserv, anunciou a produtora.

Numa adaptação do romance homónimo do Nobel da Literatura William Golding, e com encenação de Pedro Alves, sete atrizes profissionais e 12 jovens sintrenses reúnem-se num espetáculo que apresenta questões associadas à juventude.

Segundo o comunicado da companhia, "pretende-se ministrar formação a estes jovens nas mais diversas áreas do teatro, ao nível da interpretação, produção, cenografia e técnica".