Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) assegurou hoje que o sistema de sinalização da passagem de nível em Carapeços, Barcelos, onde hoje se registou um acidente com três vítimas mortais, estava "em pleno funcionamento".

Em declarações à Lusa, fonte oficial da IP disse que se trata de uma passagem de nível automatizada, com sinais luminosos e "meias barreiras".

"Todo o sistema de sinalização estava em pleno funcionamento", sublinhou a fonte, admitindo que o condutor do automóvel em que seguiam as três vítimas possa ter "contornado" as barreiras.