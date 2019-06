Actualidade

O presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que "é injusto" atacar a independência dos bancos centrais, depois do Presidente dos EUA ter dito na terça-feira que uma nova descida dos juros daria uma "vantagem injusta" à União Europeia.

"É injusto atacar a independência dos bancos centrais", afirmou hoje Jean-Claude Juncker na sua intervenção no Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que termina hoje em Sintra.

A declaração do presidente da Comissão Europeia ocorre depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter dito na terça-feira que uma nova descida das taxas de juro do BCE daria uma "vantagem injusta" à União Europeia (UE) face aos Estados Unidos, considerando essa eventual descida como uma manobra para fazer subir a taxa de câmbio do euro em relação ao dólar e assim impulsionar as exportações europeias.