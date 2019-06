Actualidade

O Lidl gerou em 2018 mais de 2.000 milhões de euros, 1% da riqueza gerada pela economia portuguesa (PIB), de acordo com o estudo sobre o impacto da cadeia de supermercados realizado pela KPMG hoje divulgado.

"O impacto é superior a 2.000 milhões de euros em 2018 na riqueza" do país, afirmou Sérgio Ramos, administrador financeiro do Lidl Portugal, na apresentação do estudo, em Lisboa, adiantando que em cinco anos a marca gerou mais de nove mil milhões de euros para o país.

No ano passado, a contribuição da cadeia de supermercados alemã em Portugal foi de 2.120 milhões de euros, o que corresponde a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) português.