A ministra da Saúde afirmou hoje que o SNS "não está um caos", tem "muitas dificuldades" como a generalidade dos serviços públicos de saúde que têm "um contexto de servidão pública" bastante distinto de outros operadores.

"A maçã do caos no Serviço Nacional de Saúde não a vou morder nem aconselho que os portugueses a mordam porque é seguramente uma maça envenenada", disse Marta Temido na comissão parlamentar de Saúde.

A ministra respondia às críticas do deputado do PSD Ricardo Baptista Leite ao seu discurso de balanço do trabalho do Governo.