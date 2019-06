Actualidade

A coreografia "Until Our Hearts Stop", que a coreógrafa norte-americana Meg Stuart vai apresentar em Lisboa, no final deste mês, é o resultado de uma reflexão sobre "quebrar as regras, e abrir-se à mudança".

Contactada pela agência Lusa, a criadora, que vive em Berlim, falou sobre a peça coreográfica que irá apresentar a 27 e 28 de junho na Culturgest, em Lisboa, na qual aborda o forçar dos limites nas relações entre as pessoas.

"É um trabalho em que ficou implícita esta ideia da necessidade de mais confiança e generosidade nas relações para quebrar barreiras e ultrapassar fronteiras criadas pelos protocolos e regras sociais", disse Meg Stuart à agência Lusa, numa conversa por telefone.