Actualidade

A relatora do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Agnès Callamard, recomenda a aplicação de sanções sobre os bens pessoias do príncipe herdeiro saudita na sequência da investigação sobre o assassinato de Kamal Khashoggi.

A Relatora Especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos tornou público hoje um relatório de 101 páginas sobre a morte do jornalista Kamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita em Istambul onde refere "provas credíveis" do envolvimento do príncipe saudita.

Além de recomendar a investigação sobre o envolvimento do príncipe saudita Mohamed bin Salman, na morte do jornalista, por existirem "provas credíveis" o documento pede a aplicação de sanções contra o herdeiro do trono da Arábia Saudita.