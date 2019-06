Actualidade

Mais de uma centena de escritores norte-americanos vão reunir-se em Lisboa, a partir de dia 23 de junho, para participarem no programa literário Disquiet, que se estenderá depois aos Açores, numa iniciativa do Centro Nacional de Cultura (CNC).

Ao todo, são 110 escritores norte-americanos que, entre 23 de junho e 05 de julho, participam numa Universidade de Verão, com frequência de 'workshops' e sessões com personalidades da cultura lusófona, em mais uma edição deste programa literário internacional, organizado em colaboração com a editora norte-americana independente Dzanc Books, baseada no Michigan, anunciou o CNC.

O projeto tem como principais objetivos aprofundar o conhecimento entre escritores norte-americanos e lusófonos e divulgar a obra destes artistas para além das suas habituais fronteiras.