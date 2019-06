Actualidade

O Festival de Cinema Argentino (AR) está de volta para a quinta edição no Cinema São Jorge, em Lisboa, de quinta-feira a domingo, no ano em que se estreia no Porto de 28 a 30 de junho.

O festival "AR" programa este ano um total de "quinze filmes recentes, quase todos inéditos em Portugal", pode ler-se na apresentação, em mais um programa dedicado "ao novo cinema argentino", desta vez com foco em personagens marginalizadas.

"Vamos descobrir relatos profundos povoados por personagens que habitam as margens sem nunca estar à margem. Uma curadoria do quotidiano onde o que parece residual é 'material' e que revela de forma incisiva várias questões políticas, económicas e sociais", afirma a organização, a cargo da Vaivém Associação Cultural.