Actualidade

Economistas sondados pela Lusa elogiam o mandato de Mario Draghi na liderança do BCE, tal qual comandante de um navio que evitou o naufrágio e "passou o Cabo das Tormentas", mas também enquanto estadista e construtor de consensos.

João Duque, professor do ISEG - Lisbon School of Economics & Management, afirmou, em declarações por escrito à Lusa, que "Draghi enfrentou um desafio nunca antes feito a ninguém e superou-o".

"Estivemos como o Titanic em vias de chocar com o iceberg, mas, ao contrário do que sucedeu ao malfadado navio, este conseguiu evitar o obstáculo. E a dimensão do navio e os danos materiais seriam colossalmente maiores", considerou o economista, acrescentando que, "tendo em conta a adversidade, Draghi e a sua equipa passaram o Cabo das Tormentas com sucesso".