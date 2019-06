Actualidade

Os economistas sondados pela Lusa consideram que Mario Draghi foi um grande amigo do euro, que defendeu "com brilho e coragem", mas também adotou políticas "muito nocivas" para países pequenos da zona euro, como Portugal ou Grécia.

"Draghi não se caracteriza por ser amigo dos países pequenos. Antes, foi amigo da moeda única e defendeu-a com brilho e coragem e esse foi o seu contributo para todos os países", considerou Luís Campos e Cunha, professor na Nova School of Business and Economics (Nova SBE), em declarações por escrito à Lusa.

O também antigo ministro das Finanças frisou que "as medidas, muitas vezes pouco ortodoxas, apenas pecaram por vezes por tardias", lembrando a crise das dívidas soberanas e dos períodos de deflação. "Mas as decisões chegaram e os problemas resolveram-se, pelo menos aqueles que o BCE poderia resolver", acrescentou.