Os economistas sondados pela Lusa consideram que Portugal continua numa posição frágil para enfrentar uma próxima crise, estando muito dependente dos juros fixados pelo BCE, e antecipam que será difícil ao sucessor de Draghi tirar "novo coelho da cartola".

No entender de Joaquim Miranda Sarmento, professor de Finanças do ISEG - Lisbon School of Economics & Management, "Portugal continua numa posição muito frágil para enfrentar a próxima recessão e as crises nos mercados financeiros".

Para o economista, "a forma como a política monetária for conduzida nos próximos anos será determinante para o futuro de Portugal". Por um lado, Joaquim Miranda Sarmento indica que uma mudança muito rápida de política monetária, com uma subida de juros e redução do valor das dívidas públicas no balanço dos bancos centrais, "criaria sérios problemas ao refinanciamento da dívida pública portuguesa".