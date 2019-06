Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) considerou hoje, no final de uma reunião com a ministra da Cultura, que o conflito laboral no OPART pode estar perto de ser resolvido.

"No nosso entender podemos estar a aproximar-nos da solução", afirmou André Albuquerque, do CENA-STE, em declarações à Lusa, explicando que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, colocou "a possibilidade de separar a decisão" entre a questão da harmonização salarial e do regulamento interno do Organismo de Produção Artística (OPART).

Até hoje, lembrou o sindicalista, "apenas tinha sido comunicado ao sindicato que [a harmonização salarial entre os técnicos do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB), entidades geridas pelo OPART] teria de ser feita em sede de regulamento interno da empresa".