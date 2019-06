Actualidade

O líder do grupo parlamentar do PS sugeriu hoje ao presidente da Assembleia da República que tome posição no caso do português investigado em Itália por auxílio à imigração ilegal, que deve merecer "uma posição institucional elevada".

"o senhor presidente da Assembleia da República [Eduardo Ferro Rodrigues] poderá, certamente interpretando o sentimento de todos os grupos parlamentares, deixar uma mensagem muito forte junto do parlamento italiano em relação a este entendimento que o nosso país tem", defendeu Carlos César, depois de receber no parlamento Miguel Duarte, o jovem que foi constituído arguido em Itália e está a ser investigado por auxílio à imigração ilegal .

Na ótica de César, será "mais importante uma mensagem de persuasão diplomática da parte da Assembleia do que a simples aprovação de votos de protesto e de condenação".