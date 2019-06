Actualidade

O presidente da União de Freguesias de Fânzeres/São Pedro da Cova, concelho de Gondomar, distrito do Porto, entregou hoje 10 mil postais na residência oficial do primeiro-ministro para exigir a remoção total dos resíduos perigosos da região.

Pedro Vieira, da CDU, falou aos jornalistas em Lisboa, à porta do Palácio de São Bento, depois ter entregado três caixas de resmas de papel, com milhares de postais assinados pela população local, demonstrando preocupação com os resíduos industriais perigosos depositados, há quase 20 anos, nas escombreiras das minas de carvão de São Pedro da Cova.

"Viemos aqui transmitir o perigo dos resíduos para a saúde pública. Os postais simbolizam o sentimento de uma população que se sente prejudicada pela deposição dos resíduos em São Pedro da Cova", salientou o presidente da Junta.