Actualidade

O festival de cinema 'Curtas' de Vila do Conde, em 27.ª edição, volta este ano a apostar na divulgação e promoção do cinema português, que domina grande parte da programação do certame.

O evento, que se realiza entre 06 e 14 de julho, na cidade nortenha de Vila do Conde, tem vindo a ser preparado no último ano e, além dos 257 filmes que serão exibidos, contempla ainda uma série de atividades culturais paralelas, nomeadamente ligadas à arte e à música.

"Pretendemos que este seja um espaço de descoberta de novos autores e de confirmação de outros. De forma transversal, o 'Curtas' tem uma aposta muito forte no cinema português e, se não o maior, é um dos grandes palcos do cinema português da atualidade", disse Nuno Rodrigues, codiretor do festival.