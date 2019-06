Actualidade

O comandante-geral da polícia moçambicana disse hoje que o incidente na fronteira com a África do Sul, que culminou com a morte de dois guardas fronteiriços, foi causado pela violação da linha de fronteira por militares sul-africanos.

"Descobrimos que as violações vinham da África do Sul e encontrámos os militares sul-africanos a 50 metros da linha da fronteira, na parte moçambicana. Os militares sul-africanos usaram a bala para silenciar os nossos colegas", disse Bernardino Rafael, falando hoje em Maputo nas cerimónias fúnebres de um dos agentes baleados.

De acordo com o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), os agentes da PRM foram mortos após um desentendimento com militares sul-africanos, que, disse, teriam invadido o território moçambicano.